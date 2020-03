Bramsche. Auf der A1 bei Bramsche ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem Unfall gekommen. Ein Autofahrer fiel in einen Sekundenschlaf und krachte in einen Lkw, woraufhin der Motor des Autos Feuer fing.

