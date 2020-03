Bramsche. Das Familienservicebüro der Stadt Bramsche plant in Zusammenarbeit mit den Familienzentren regelmäßige Treffen alleinerziehender Eltern. Die nächsten Termine sind am 15. Mai und am 18. September jeweils um 15.30 Uhr im Forum Martinum.

