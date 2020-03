Bramsche. Die Erfolgsserie der Landesliga-Handballer des TuS Bramsche wird am Samstag, 7. März 2020, auf eine schwere Prüfung gestellt. Ab 19 Uhr gastieren die Hasetstädter beim Tabellenzweiten, dem TV Bissendorf-Holte II. Gespielt wird in der Bissendorfer Sporthalle (Werscher Straße 24).

