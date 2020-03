Jonathan Foulds (beim Wurf) und die Red Devils treffen auf den Tabellenfünften. Archiv-Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Nach der bitteren Auswärtsniederlage in Rendsburg geht es für die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche mit einem Heimspiel weiter. Am Samstag, 07. März 2020, treffen die Ademax Red Devils in der IGS-Sporthalle ab 19.15 Uhr auf die Spielgemeinschaft der MTB Baskets Hannover und des SC Langenhagen.