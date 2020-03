Bramsche. Comedian Bill Mockridge tritt am Freitag, 20. März 2020, um 20 Uhr im Filmtheater "Universum" in Bramsche auf.

Ein Millionenpublikum kennt ihn aus der ARD-"Lindenstraße", wo er viele Jahre „Erich Schiller“ war, der Mann an der Seite von Mutter Beimer. Viele neue Fans hat er durch die TV-Serie „Die Mockridges – Eine Knallerfamilie“ und durch die Krimi-Impro- Comedy-Show „Mord mit Ansage“ gewonnen, die er seit März 2018 auf Sat.1 präsentiert. Aber Bill Mockridge ist auch ein erfolgreicher Autor, Kabarettist und Comedian. Mit „Je oller, je doller“ toppte er die Spiegel-Bestsellerliste. Bill Mockridge lebt mit seiner Frau - der erfolgreichen Kabarettistin und Autorin Margie Kinsky - seit vielen Jahren in Bonn.

"Mit ansteckender Energie und voller Lebensfreude lässt Mockridge seinen Jungbrunnen sprudeln und zeigt, wie man es schafft, im Kopf jung und frisch zu bleiben", heißt es in einer Ankündigung zu dem Auftritt in Bramsche. Es gebe eine neue Generation, deren Motto laute: „Schlau, stark und sexy mit siebzig!“ Je älter man werde, desto freier und verrückter. Denn das Alter gewähre Narrenfreiheit.

Älterwerden akzeptieren

Auch Bill Mockridge habe lernen müssen, das Älterwerden zu akzeptieren. Plötzlich stelle man fest: Der Körper macht Geräusche und den ganzen Vormittag brabbelt man vor sich hin. Man steht mitten im Wohnzimmer und hat vergessen, was man da wollte. Man sieht und hört nicht mehr alles und was man sieht und hört, vergisst man sofort wieder. Aber in vielerlei Hinsicht sei Alter eine Kopfsache, eine Zahl auf dem Papier. Daher fordert Bill: „Wenn schon alt werden, dann mit Spaß!"

In den vergangenen 20 Jahren habe Schauspieler und Kabarettist Bill Mockridge in seinen Bühnenprogrammen und Büchern der Pressemitteilung zufolge die Thematiken des Alterns "humorvoll von den unterschiedlichsten Seiten beleuchtet". Davon zeugten Programme wie „Rostig, rostig...trallalallala“, „Ihr Zipperlein kommet“, „Leise rieselt der Kalk“, „Was ist, Alter?" und „Alles frisch?!“. Jetzt präsentiere Mockridge in seinem Live-Programm „Je oller, je doller“ "mit viel Augenzwinkern die ultimative humorvolle Quintessenz seiner Forschungen".

Eintrittskarten für die Veranstaltung am Freitag, 20. März 2020, sind in Bramsche erhältlich beim Filmtheater Universum, beim Buchladen am Münsterplatz und bei Spielwaren Twenhäfel sowie über Nordwest-Ticket und angeschlossene VVK-Stellen. Die Tickets kosten im Vorverkauf 18 Euro zzgl. Gebühr, an der Abendkasse 22 Euro.