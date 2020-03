Bramsche/Osnabrück. Wegen des Hackens von Telefonanlagen ist ein 26 Jahre alter Mann zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Er war bundesweit aktiv, betroffen von dem Computerbetrug war auch eine Firma in Bramsche.

