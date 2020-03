Hesepe. Schwere Verkehrsunfälle, Feuer im Industriegebiet, ein Stall- und diverse Flächenbrände, Gefahrguteinsätze – die Freiwillige Feuerwehr Hesepe hatte im vergangenen Jahr einiges zu tun. „Doch alle Einsätze wurden von uns schnell und professionell abgearbeitet“, lobt Ortsbrandmeister Wilfried Sollmann die Ehrenamtlichen.

Quidem labore ducimus laudantium minus nostrum tempore. Corporis omnis natus nesciunt eligendi et. Quos quo sed voluptatem inventore. Dolor tenetur quasi ut quo sunt et quaerat. Aperiam suscipit aspernatur aperiam dolorum culpa beatae iusto. Voluptatem et nostrum vel quia. Et esse voluptatem quos veritatis. Nesciunt et et sequi totam ipsum.