Bramsche. Wenn fünf weibliche Mitglieder des Bramscher Vereins für Bildende Kunst im Speicher-Café in Engter gemeinsam ausstellen, dann wird nicht nur der im Dachgeschoss vorhandene Platz für die Bilder an oder vor den Wänden knapp. Auch der Publikumsandrang zur Ausstellungseröffnung sorgte dafür, dass es zwischen den rund 50 Arbeiten der Hobbymalerinnen eng wurde.

