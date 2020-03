Bramsche. Die Chance, den Abstiegskampf hinter sich zu lassen, konnten die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche beim BBC Rendsburg nicht nutzen. Nach der 83:90-Niederlage kündigt sich eine Zitterpartie an, die erst am letzten Spieltag entschieden werden könnte.

