Fit fürs Derby: TuS-Torwart Jakob Kasperlik. Archiv-Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Nach einem schwachen Saisonstart und Abstiegssorgen läuft es für die Landesliga-Handballer des TuS Bramsche seit einigen Wochen wie am Schnürchen. Auch im Heimspiel gegen die HSG Osnabrück will der Tabellenachte seine Serie (sieben Spiele ohne Niederlage) fortsetzen. Das Derby beginnt am Sonntag, 1. März 2020, um 17 Uhr in der Bramscher IGS-Sporthalle.