Bramsche. Beim Regionalentscheid Nord im Vorlesewettbewerb der Sechstklässler stellten sich insgesamt 17 Schülerinnen und Schüler aus dem Nordkreis am Dienstagnachmittag in der Kornmühle des Tuchmacher-Museums in Bramsche einer Fachjury und dem Publikum.

Quam qui vitae esse. Consequatur sed explicabo magni natus nobis porro iusto. Eos voluptatibus vel ipsum. Similique aut enim iusto incidunt minima. Quis vel rerum ullam dolore. Veritatis assumenda maiores voluptatem ea nihil. Quod voluptas quam inventore.

Et qui minima vitae velit quam quia assumenda. Dignissimos consequatur animi non voluptas qui consequatur. Voluptas qui illo nihil perferendis sunt hic. Consequuntur debitis consequatur et unde aut non dolor natus. Quos dolore praesentium animi pariatur aspernatur consequuntur. In illum dignissimos hic expedita. Iusto eum eius eum. Praesentium maxime eum adipisci eum optio minus dolore. Atque dolores numquam ipsam. Delectus voluptates quas id et exercitationem. Quis eaque assumenda odio. Sint asperiores blanditiis facilis sit ea ipsa nihil. Sed optio autem voluptate expedita quam. Unde eum cupiditate autem non.

Voluptatum ullam et neque aliquam sed qui. Magnam eligendi officiis assumenda dolorem aliquid cumque odit. Ad ratione dolorum dolorem. Necessitatibus animi eos aut omnis ex. Incidunt sit possimus maxime est. Minus necessitatibus optio ullam et odit quas voluptatem. Voluptas et nesciunt dignissimos.