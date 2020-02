Youngster Nico Feik (mit Ball) und der TuS könnten in Rendsburg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Archiv-Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Auf die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche wartet das vielleicht wichtigste Spiel der Saison. Im Kampf um den Klassenerhalt treffen die Red Devils am morgigen Samstag (19.15 Uhr) auf den BBC Rendsburg. Mit einem Auswärtssieg in der Sporthalle des Herdergymnasiums (Am Stadtsee) könnten die Hasestädter die Abstiegszone weit hinter sich lassen.