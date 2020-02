Bramsche. Zum fünften Mal wurden Bramsches Sportler des Jahres gewählt. In der Kategorie „Sportler des Jahres“ bekam ein bekanntes Gesicht die Bramscher Rose verliehen. Der Kanute Thomas Freese (TuS Bramsche) darf sich über seine dritte Auszeichnung innerhalb von fünf Jahren freuen.

