Lappenstuhl. Mit dem Leben der Bauern am Ende des Mittelalters an Beispielen aus dem Kirchspiel Engter beschäftigte sich ein Vortrag in Lappenstuhl. Der Historiker Dr. Karsten Igel hatte aus alten Unterlagen Erhellendes zutage gefördert.

