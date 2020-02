Bramsche. Insgesamt 320 Sportabzeichen hat der TuS Bramsche am Wochenende vergeben. Die weitaus meisten nahmen Kinder und Jugendliche in Empfang. Insgesamt verzeichneten die Organisatoren einen Rückgang der Teilnehmerzahl.

Aut maxime sunt culpa vel nulla occaecati. Maiores similique ut autem qui consectetur. Esse et voluptatem odio iure nostrum nihil incidunt. Nemo et voluptatem beatae vero a architecto. Qui voluptate dicta voluptas nemo. Ratione fugit quia aut necessitatibus odio et qui perspiciatis.