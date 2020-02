Im Kampf um den Klassenerhalt hat der Sieg Kendall Timmons (mit Ball) und Co. ein gutes Stück weitergebracht. Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Die Freude war groß, als die Regionalliga-Basketballer der Ademax Red Devils Bramsche nach 40 Spielminuten nicht nur einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt geschlagen hatten. Dank des 78:67-Derbyerfolgs gegen Rasta Vechta hat der TuS nun zwei Siege Vorsprung auf die Abstiegsränge. In Rendsburg bekommen die Hasestädter am Samstag, 29. Februar 2020, die Möglichkeit, das Tor zu einem zweiten Jahr in der 1. Regionalliga noch weiter aufzustoßen.