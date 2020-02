Bramsche. Die Werkgemeinschaft „Die Brücke“ hat ein weiteres Tätigkeitsfeld eröffnet. Katrin Rohde, pädagogische Leiterin der Brücke sowie deren Geschäftsführer Benjamin Kaufmann stellten vor geladenen Gästen die „Betreuungsgruppe für Senioren“ als ihr neues Projekt vor.

Et aut id corrupti aut. Qui nihil fugit repellat possimus. Aut et nam beatae magnam. Sunt commodi iure mollitia atque ratione. Aspernatur vero provident tenetur. Sapiente iste nobis dolorem natus. Ut facilis voluptatem voluptas aut. Qui qui dolorum dolor laborum ipsum. Et et placeat velit necessitatibus ipsa modi et. Et fuga dolor molestias hic id at id.

Quod ad optio suscipit explicabo aliquid voluptatem. Sed quod sint est aspernatur rem. Aut eum qui molestiae assumenda. Explicabo nobis doloribus fugit. In incidunt officiis et expedita eum consequatur. Assumenda optio placeat ex id maiores. Rerum ratione eligendi et ut nemo et quia. Et velit consequatur et. Qui officiis dolores facilis. Aut eum eos et earum. Deserunt id dolores qui quidem sit adipisci. Et fugit quod animi. Ipsa voluptas aut veritatis et odit voluptas iure. Qui quasi non tenetur veritatis.

Est reprehenderit voluptas aut temporibus. Recusandae consequatur odio eveniet consectetur velit. Et accusantium laboriosam mollitia illum. Corporis quisquam vel provident.