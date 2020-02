Bramsche. Die Rasenplätze in der Region sind zwar noch etwas feucht, doch die ersten Heimspiele nach der Winterpause wollen der FC Kalkriese und der SC Rieste mit voller Kraft angehen. Sollte es bis bis Sonntag keine stärkeren Regenfälle mehr geben, scheint dem nichts entgegenzustehen.

