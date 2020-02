Bramsche. Das Bramscher Haus der Naturkultur bietet Kurse für Kinder an, damit sie lernen, die Welt zu verstehen. Thorsten Thomas bringt die Teilnehmer im Minutentakt zum Staunen und vermittelt dabei hoch wissenschaftliche Zusammenhänge. Den Kindern des Begabtenverbunds Bramsche (BVB) gefällt das, zeigt ein Besuch im Labor.

