Auf Routinier Daniel Meyer (weißes Trikot) und den TuS warten zwei richtungsweisende Samstage. Archiv-Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Der Abstiegskampf geht in die entscheidende Phase. Innerhalb von sieben Tagen warten zwei Duelle gegen direkte Kontrahenten auf die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche. Zum Auftakt empfangen die Red Devils am Samstag, 22. Februar 2020, (19.15 Uhr) den SC Rasta Vechta in der IGS-Sporthalle.