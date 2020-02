Bramsche. In nur einer Nacht von Bramsche fast bis nach Kairo zu rudern, das schafft man nur gemeinsam: 157 Schüler des Greselius-Gymnasiums Bramsche bewältigten die Strecke bei der "Ergometernacht" in der Turnhalle der Schule.

Diskobeleuchtung in der Turnhalle, laute Musik und rund fünfzig Ergometer erwarteten die Sportler, als sie sich zur Ergometernacht einfanden. Schnell das Gepäck in die Umkleide oder den Konferenzraum gelegt, dann ging es schon los. Trockenrudern stand ab 18 Uhr an, ein völlig anderes Programm als sonst in der Turnhalle, die in dieser Nacht eher einer Sportpartyhalle ähnelte als einer Trainingsstätte für den Schulunterricht.



Jeder der Teilnehmer bewältigte im Laufe der Nacht einen Halbmarathon oder nahm sich sogar die Marathondistanz vor. Insgesamt schafften die Sportler rund 3000 Kilometer in knapp zwölf Stunden. Dabei spornten sich viele von ihnen gegenseitig zu Höchstleistungen an und schafften Strecken, die sie vorher gar nicht für möglich gehalten hatten. „Sogar Fünftklässler haben die volle Distanz von 42,2 Kilometern geschafft“, berichtete Sportlehrerin Monika Dölle stolz. Sie hatte zusammen mit dem Ruderprotektor Michael Denneberg die Veranstaltung organisiert und etwa 30 Kollegen zur Mithilfe motiviert.

„Die Stimmung unter den Teilnehmern und Helfern war prima“, schwärmte Denneberg. Pizza Flitza versorgte die jungen Sportler mit den nötigen Kalorien; Obst und Gemüse, gesponsert vom Biohof Kruse, standen an den Versorgungstischen bereit. Wer müde war, konnte in den Umkleiden und im Konferenzraum sein Nachtlager aufschlagen. „Doch allzu viel wurde nicht geschlafen“, verriet ein Ruderer: „Dann hätte man viel zu viel verpasst.“

Bereits zum fünften Mal hatte die Ruderriege des Greselius-Gymnasiums zur Ergometernacht eingeladen. Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse konnten sich im Trockenrudern erproben, unabhängig davon, ob sie Rudererfahrungen hatten oder nicht. „Unsere Ergo-Nacht ist nicht nur ein sportliches Event, sondern bietet vor allem auch ein Gemeinschaftserlebnis über die Klassengrenzen hinaus“, betonte Dölle. Und dieses Erlebnis war nicht erst beim gemeinsamen Abschlussfrühstück mit Verleihung der Finisher-T-Shirts an 149 Teilnehmer deutlich zu spüren. Da taten auch die vielen Blasen an Händen und Füßen keinen Abbruch.