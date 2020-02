Praxiseröffnung in Bramsche mit (von links) Dr. Ute Hohage, Dr. Bernhard Kruse, Bürgermeister Heiner Pahlmann, Frank Jakobus, Dr. Lars Gerres, Horst-Michael Reinhardt, Dr. Clemens Kruse und Werner Lullmann (Geschäftsführer Niels-Stensen-Kliniken). Foto: Daniel Meier/Niels-Stensen-Kliniken

Bramsche. Die ambulante Chirurgie in Bramsche hat ihr Leistungsspektrum erweitert. Möglich wird dieses durch die Chirurgische Gemeinschaftspraxis Osnabrück-Bramsche, die nun in den Räumen des bisherigen Medizinischen Versorgungszentrums an den Niels-Stensen-Kliniken Bramsche tätig ist.