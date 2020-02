Bramsche. Im Sommer 2020 wollen sich die beiden Osnabrücker Kreisverbände (Stadt und Landkreis) des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) zusammenschließen. Mit der Fusion der Gremien wird es auch Veränderungen für den Spielbetrieb in den Kreisligen und Kreisklassen der Herren geben. Wie die Staffeln genau zugeschnitten werden, ist aber noch nicht ganz klar, erklärt der Landkreis-Vorsitzende Bernd Kettmann.

