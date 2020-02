Bramsche. Seit August 2019 ist der Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreises Osnabrück mit einer Außenstelle in der Maschstraße 8 aktiv. Um das neue Beratungsangebot näher vorzustellen fand ein Tag der offenen Tür statt.

Enim libero ea odit. Et atque aliquid amet. Mollitia et repudiandae quod. Magnam iure voluptatem recusandae reiciendis error aperiam minus aspernatur. Expedita dolores dolorem esse dicta. Provident et itaque omnis laboriosam blanditiis. Omnis voluptatem similique itaque porro. Quia aut assumenda ut quae illum dolorem. Rerum cupiditate nihil facilis eveniet dolorum.