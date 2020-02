Drei Einbrüche in einer Nacht in Bramsche CC-Editor öffnen

In zwei Geschäfte in der Innenstadt von Bramsche ist eingebrochen worden, zudem in die Grundschule in Achmer. Symbolfoto: Jörn Martens

Bramsche. Drei Einbrüche in der Nacht von Mittwoch, 12. Februar, auf Donnerstag, 13. Februar 2020, meldet die Polizei Bramsche. Zwei Taten ereigneten sich in der Innenstadt, einer in Achmer.