Bramsche. Die Bramscher Landesliga-Handballer haben am Sonntag, 16. Februar 2020, (17 Uhr) ein weiteres Derby vor der Brust. In der IGS-Sporthalle erwartet der TuS den TV Georgsmarienhütte. Im Duell Achter gegen Zehnter geht es für beide Mannschaften vor allem darum, sich von der Abstiegszone zu entfernen.

