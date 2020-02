Auf Kendall Timmons (weißes Trikot) und die Red Devils wartet eine schwere Aufgabe. Archiv-Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Im Kampf um den Klassenerhalt warten auf die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche zwei wichtige Heimspiele innerhalb von sieben Tagen. Bevor es aber am Samstag, 22. Februar 2020, gegen die direkten Konkurrenten von Rasta Vechta geht, erwarten die Hasestädter am Samstag, 15. Februar 2020, den ASC Göttingen in der IGS-Sporthalle. Spielbeginn ist wie üblich um 19.15 Uhr.