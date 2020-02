Bramsche. Einen Ausflug in die Osnabrücker Eishalle haben über 40 Kinder und Jugendliche aus Bramsche unternommen. Dank einer Spende konnte die Hälfte von ihnen kostenlos mitfahren.

