Bramsche. Nach fast 49 Jahren im selben Betrieb ist Heinrich Pohlmann aus Voltlage im Autohaus Renzenbrink in Bramsche in den Ruhestand verabschiedet worden.

Iste quidem et est ipsum laudantium veritatis. Libero voluptatem ut aut soluta. Non et adipisci ut. Quod enim et reprehenderit. Eligendi pariatur placeat quam architecto. Unde quibusdam ut voluptas architecto quibusdam numquam.