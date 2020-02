Bramsche. Christofer Macholla hatte als ehemaliger Schulverweigerer nur wenig berufliche Perspektiven. Doch mit viel Willenskraft, Einsatz und Unterstützung durch die Maßarbeit absolviert der Bramscher heute erfolgreich die schwierige Ausbildung zum Hörakustiker.

