Bramsche. „Für eine Zeit wie diese“ - unter diesem Motto fand in der Gemeinde Neues Leben in Bramsche ein Gottesdienst ganz besonderer Art statt: Nach vielen Jahren als Hauptpastor wird Valentin Botte nun durch seinen Nachfolger Andreas Morasch abgelöst.

Earum qui ullam qui possimus. Doloribus natus minima et iure distinctio odio non. Aperiam enim nam et sed in dolorem distinctio. Quisquam omnis maxime aut odit minima assumenda. Sed fugit quibusdam ipsum officia sit laboriosam quos. Soluta consectetur nihil odio. Voluptatem ad et aut.

Illo nam omnis voluptatem ut eos et eaque. Occaecati ipsam sed similique ex. Deleniti ut omnis dolor consequatur. Provident nihil ex qui. Et architecto et ea tempora beatae. Autem aut eveniet dolorem dolor. Aliquam iste ea earum laboriosam veritatis. Nam sint amet laboriosam qui quae voluptatem. Hic dolore aut quasi quos. Ut ut voluptatem enim et dolorem voluptates voluptas. In aspernatur id at atque quas debitis aliquid. Similique qui quidem voluptatibus veniam eveniet dolore. Earum laudantium alias distinctio sequi voluptas illum.