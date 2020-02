Das hitzige Hinspiel-Duell Nico Adamczak (links) gegen Shaquan Cantrell (rechts) haben die Bramscher nicht vergessen. Archiv-Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Positive und negative Erinnerungen kommen auf, wenn die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche an den kommenden Gegner denken. Am Samstag, 8. Februar 2020, treffen die Ademax Red Devils ab 18 Uhr auf die WSG König Wusterhausen (Paul-Dinter-Halle, Jahnstraße). Im Hinspiel in der IGS-Sporthalle kam es zur Disqualifikation von TuS-Forward Shaquan Cantrell, die die Bramscher nicht vergessen haben.