Bramsche. Endspurt bei der Wahl zum Bramsches Sportler des Jahres: Noch bis einschließlich Donnerstag, 20. Februar 2020, kann abgestimmt werden für die fünf Mannschaften und zwei Einzelsportlerinnen, die zur Verleihung der Bramscher Rose in Gold nominiert worden sind.

In den vergangenen Wochen konnten die Bramscher Sportvereine Bewerberinnen und Bewerber für die Wahl vorschlagen. Um die mit der Vergabe der Bramscher Rose verknüpfte Sportlerwahl besser an das abgelaufene Sportjahr zu koppeln, und die Vereine dadurch zu motivieren, mehr Vorschläge einzureichen, einigten sich der Sportbund und die Stadt Bramsche darauf, die Wahl an den Jahresbeginn zu setzen.

Wahl wurde vorgezogen

Die ersten vier Sportlerwahlen wurden jeweils in der Jahresmitte durchgeführt und die Zahl der Nominierten sank von Jahr zu Jahr. Der Schritt, die Wahl vorzuverlegen, hat dazu geführt, dass nun wieder mehr Vereine von ihrem Vorschlagsrecht Gebrauch gemacht haben. Nachdem im Vorjahr nur drei Mannschaft und je ein Einzelsportler sowie eine Einzelsportlerin nominiert waren, gibt es diesmal mehr Nominierte. Als Mannschaften sind die die A-Jugend-Handballerinnen des TuS Bramsche , die 1. Tischtennis-Herrenmannschaft des TuS Engter, die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche, das Radball-Duo Schwarz/Goy des RSV Bramsche und die Kür-Turnerinnen des TuS Engter vorgeschlagen. Bei den Einzelsportlerinnen stehen die Läuferin Katja Bielefeld (Bramscher Rumläufer/LC Solbad) und die Fußballerin Eva Holtmeyer (FCR Bramsche) zur Wahl. Als einziger Einzelsportler ist der Kanute Thomas Freese (TuS Bramsche) nominiert.

Nominierung zurückgezogen Freese einziger Einzelsportler Bei der Wahl zu Bramsches Sportler des Jahres hat sich kurzfristig eine Änderung ergeben. Der TuS Engter hat sich dazu entschieden, die Nominierung des Badmintonspielers Wilfried Burow zurückzuziehen. „Wilfried Burow ist zweifacher Bezirksmeister im Badminton. Diese Titel hat er jedoch kampflos erhalten. Aus diesem Grund wird die Nominierung zur Bramscher Rose zurückgezogen. Der TuS Engter hat sich für den Fehler bei der Meldung, die auf einem Kommunikationsfehler beruhte, entschuldigt, erklärt der Vorsitzende des Stadtsportbundes Bramsche, Christian Kuhlmann, diesen im Rahmen der Bramscher-Rose-Wahl bisher einmaligen Vorgang. Da der Kanute Thomas Freese (TuS Bramsche) bei den Herren nun der einzige Kandidat ist, entfällt die Abstimmung bei den Männern zum Einzelsportler des Jahres.

Acht Nominierte

Aus den eingegangenen Vorschlägen hat eine Jury die acht Nominierten bestimmt. Die Jury besteht aus dem Vorsitzenden und einem weiteren Vertreter des Bramscher Sportbundes, einem Mitglied der Verwaltung und dem Vorsitzenden sowie stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für Soziales und Sport.

Im Abstimmungsverfahren kann online jeweils einmal für die Mannschaft und die Sportlerin des Jahres votiert werden. Außerdem kann man über die Meldebögen, die man neben jedem Kandidatenporträt in der Zeitung findet, abstimmen. Mehrfachabstimmungen, egal ob online oder per Meldebogen, werden nicht berücksichtigt.

Folgende Mannschaften sind nominiert

• Die A-Jugend-Handballerinnen des TuS Bramsche

• Die 1. Tischtennis-Herrenmannschaft des TuS Engter

• Die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche

• Das Radball-Duo Schwarz/Goy des RSV Bramsche

• Die Kür-Turnerinnen des TuS Engter

Folgende Einzelsportlerinnen sind nominiert

• Die Läuferin Katja Bielefeld (Bramscher Rumläufer/LC Solbad)

• Die Fußballerin Eva Holtmeyer (FCR Bramsche)

Als Einzelsportler nominiert ist

• Der Kanute Thomas Freese (TuS Bramsche)

Hier können sie abstimmen

Verleihung im Tuchmacher-Museum

Das Ergebnis der Wahl, verbunden mit der Verleihung der Bramscher Rose in Gold an die Sieger bzw. in Silber an alle Nominierten, wird im Rahmen eines Festaktes verkündet. Dieser findet am Donnerstag, 27. Februar 2020, um 18 Uhr in der Kornmühle des Bramscher Tuchmacher-Museums statt.