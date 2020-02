Bereits zum fünften Mal werden Bramsches Sportler des Jahres gewählt. Photo: Bernd Thissen/dpa

Bramsche. Zum mittlerweile fünften Mal werden Bramsches Sportler des Jahres gewählt. Zur Wahl stehen in diesem Jahr fünf Mannschaften, zwei Einzelsportler sowie zwei Einzelsportlerinnen, die um die Bramscher Rose in Gold wetteifern. Die Vorstellungen der Kandidaten in den Bramscher Nachrichten, und die damit verbundenen Abstimmungen, beginnen am Dienstag, 11. Februar 2020. Gewählt werden kann bis zum Donnerstag, 20. Februar 2020.