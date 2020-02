Am Sandhügel: Polizei in Bramsche hofft nach Autodiebstahl auf Zeugen CC-Editor öffnen

Im Außenspiegel zu erkennen: Ein Mann versucht, eine Autotür mit einer Metallstange aufzubrechen (gestellte Szene). In Bramsche war unterdessen ein Pkw-Diebstahl erfolgreich. Symbolfoto: Axel Heimken/dpa

Bramsche. Wer hat Beobachtungen gemacht? Vor einem Wohnhaus am Bramscher Berg in der Straße Am Sandhügel wurde in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 30. Januar 2020, und Samstagvormittag ein weißer SUV gestohlen. Das meldet die Polizei in einer Presseerklärung.