Mit der Verteidigung des VfL Stade hatten Kendall Timmons (weißes Trikot) und Co. im Spielverlauf ihre Probleme. Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Im zweiten Heimspiel in Folge haben die Zuschauer in der IGS-Sporthalle einen spannenden Krimi zu sehen bekommen. Gegen den VfL Stade mussten die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche zweimal in die Verlängerung. Dass es für die Red Devils am Ende nicht zum sechsten Saisonsieg reichte, und Stade mit 97:90 (42:31; 76:76; 81:81) die Oberhand behielt, passte zur durchwachsenen Leistung der Hasestädter.