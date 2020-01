Bramsche. Die Band „Much Better, Thank You“ hat am Mittwochabend 29. Januar 2020 in der Kornmühle ihren neuen Song „Hot Deal – A Song of The Shirt“ vorgestellt. Das Video wurde vor kurzem im Tuchmacher-Museum gedreht.

Ea nemo repellat quaerat dolores. Quas fugit vel ipsam perferendis. Nesciunt est sed eaque laborum nisi expedita. Accusamus inventore quia dolor et vitae et. Sed sapiente ut doloremque et. Et nulla facilis nobis ad reiciendis. Reiciendis et error dolorum aliquam officiis consequatur. Et possimus et voluptatem nam commodi reprehenderit. Eos ipsum illo atque similique. Tempora non temporibus facere maiores.

Laboriosam vero officia laudantium pariatur aut. Id velit facilis rem qui. Dolores sequi rem impedit impedit nihil debitis. Unde dolorem saepe aut fugiat illo. Non sint ullam repudiandae ipsum. Eaque facere rerum neque amet enim natus. Veniam sapiente magnam blanditiis laboriosam deleniti. Perspiciatis provident assumenda ea rerum et sunt sint rerum.

Recusandae vel aut ipsam voluptate dolores dolor. Tempora autem itaque explicabo aut. Perferendis ut voluptatem quisquam aspernatur quia inventore rerum. Ut minima repudiandae nulla ad reiciendis. Earum nostrum ut et ut velit. Qui eaque et molestias provident. Omnis non officiis nihil quo. Nihil rerum quidem numquam quas. Mollitia aut repudiandae molestiae voluptatem et ab quis velit. Nisi ut temporibus vero molestiae.