Mit ihren Fans im Rücken wollen Daniel Meyer (weißes Trikot) und die Red Devils ihren sechsten Saisonsieg in Angriff nehmen. Archiv-Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Im Kampf um den Klassenerhalt wartet in der 1. Regionalliga Nord ein richtungsweisendes Spiel auf die Basketballer des TuS Bramsche. Am Samstag, 1. Februar 2020, empfangen die Red Devils den VfL Stade in der IGS-Sporthalle. Ein Heimsieg würde dazu führen, dass die Hasestädter in der Tabelle mit den ambitionierten Gästen gleichziehen. Sprungball ist um 19.15 Uhr.