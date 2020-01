Mit Redebeiträgen von Bürgermeister Heiner Pahlmann und Pastor Arne Hüttmann wurde am Mahnmal für die Zwangsarbeiter an der St. Johanniskirche sowie im Gemeindehaus der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Foto: Holger Schulze

Bramsche. Der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust führte am frühen Montagabend rund 50 Menschen am Mahnmal für die Zwangsarbeiter vor der St. Johanniskirche in der Bramscher Gartenstadt zusammen.