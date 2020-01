Bramsche. Nach mehr als 30 Jahren als Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte St. Martin ist Christel Thiesing am Sonntag, 26. Januar 2020, mit einem Familiengottesdienst in den Ruhestand verabschiedet worden - eine Feier voller Gefühle und guter Worte.

