„Quiet Storm the Rockband“ ließ im Gartenstädter Classic-Rock aus dem vergangenen Jahrhundert wieder auferstehen. Foto: Holger Schulze

Bramsche. Die Band „Quiet Storm - the Rockband“bescherte der Gaststätte „Gartenstädter“ von Andrea und Günter Brinkmann am Bramscher Lutterplatz am Samstagabend, 25. Januar 2020 ein volles Haus.