Ein Alarm in einer Bäckerei rief die Polizei auf den Plan.

Bramsche. „Wenn Niemand klaut, spielt Niemand mit!“, auf so einen Titel für ein Theaterstück können eigentlich nur Kinder kommen. Was es damit auf sich hat, zeigten die Kinde vom Theaterworkshop Bühnenzauber am Samstag, 25.1.2020 in Bramsche.