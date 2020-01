Bramsche. In der Reihe der Kornmühlenkonzerte im Bramscher Tuchmacher-Museum präsentiert die junge Harfenistin Lili Vanryne am Dienstag, 28. Januar 2020, um 20 Uhr die facettenreichen Möglichkeiten ihres Instruments.

Die Harfe ist eines der ältesten Instrumente überhaupt, solistisch, wie hier mit Lili Vanryne, ist es aber eher selten zu hören. Auf dem Programm der Stipendiatin der Werner Richard – Dr. Carl Dörken-Stiftung stehen unter anderem Werke des walisischen Harfenisten John Parry und des böhmischen Komponisten Jan Ladislav Dussek, Claude Debussy ist ebenso vertreten wie Bernard Andrés, einer der führenden zeitgenössischen Komponisten für Harfenwerke.

Lili Vanryne wurde 1998 als Tochter eines britischen Trompeters und einer deutschen Sopranistin in Reading, England geboren. Mit fünf Jahren erhielt sie ersten Harfenunterricht. Nach dem Umzug nach Düsseldorf begann sie ein Jungstudium an der Folkwang Universität der Künste und wurde Soloharfenistin im Jugendsinfonieorchester der Tonhalle Düsseldorf. Ihre Konzerttätigkeit beinhaltete die Mitwirkung bei den BBC Prom Concerts in der Londoner Albert Hall und mehrere Konzertreisen, die sie nach China, Italien sowie Japan führten.

Der Eintritt zu dem Kornmühlenkonzert beträgt 16 Euro im Vorverkauf und 19 Euro an der Abendkasse. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie Studierende bis 26 Jahre mit Ausweis erhalten Karten zu einem ermäßigten Eintrittspreis von 10 Euro.