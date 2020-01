Adrian O'Sullivan (mit Ball) und der TuS gastieren am kommenden Spieltag in Neustadt. Archiv-Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Mit dem TSV Neustadt wartet an diesem Wochenende ein ambitionierter Gegner auf die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche. Um den Tabellensechsten am Samstag, 25. Januar 2020, ab 19.30 Uhr in die Bredouille bringen zu können, werden die Red Devils an ihre Leistungsgrenzen gehen müssen. Gespielt wird in der Sporthalle an der Leine Schule (Bunsenstraße 1).