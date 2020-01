Ob Maurice Hommers (mit Ball) für Bramsche auflaufen wird, entscheidet sich erst kurzfristig. Archiv-Foto: Rolf Kamper

Bramsche. Ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt könnte den Landesliga-Handballern des TuS Bramsche am Sonntag, 26. Januar 2020, (17 Uhr) vor heimischer Kulisse gelingen. In der IGS-Sporthalle an der Malgartener Straße erwartet das Team von Spielertrainer Kai Golchert mit der TuRa Marienhafe einen direkten Konkurrenten.