Bramsche. Kosakenklänge stehen bei den Bramschern offenbar hoch im Kurs. Ein Konzert in St. Martinus war gut besucht und den Standing Ovations zum Schluss nach zu urteilen, hat es den Besuchern gefallen. Die "Maxim Kowalew Don Kosaken" überzeugten mit kräftigen Stimmen.

