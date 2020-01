Verursacht wurde der Unfall durch einen geplatzten Reifen. Foto: NWM-TV

Bramsche. Auf der Autobahn 1 bei Bramsche ist es in Fahrtrichtung Bremen am Donnerstagmittag zu einem Unfall gekommen. An einem VW-Transporter war ein Reifen geplatzt – anschließend kippte das Fahrzeug auf die Seite.