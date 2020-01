Einbruch in Schule an der Malgartener Straße in Bramsche CC-Editor öffnen

Die Einbrecher erbeuteten laut Polizei Kleidung und Computerzubehör. Symbolfoto: dpa/ Carsten Rehder

Bramsche . In der Nacht zu Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in eine Schule an der Malgartener Straße in Bramsche eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Einbruchs.