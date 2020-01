Bramsche. Elena Tappe aus der Sekundarstufe 1 des Greselius-Gymnasium hat beim Regionalfinale des Wettbewerbs "Jugend debattiert" den ersten Platz belegt. Die Konkurrenz fand am Mittwoch, 22. Januar 2020 im Bramscher Rathaus statt.

