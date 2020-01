Bramsche. Einen „fliegenden Wechsel“ - ganz ohne Bruchlandung – hat die Redaktion der Bramscher Nachrichten vollzogen: Seit Montag arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im neuen Verlagsgebäude an der Großen Straße 40.

Ea quis quisquam natus at voluptatem incidunt. Cumque earum voluptas voluptas delectus. Quibusdam et ea beatae qui quis alias. Dolore ab aut ut error officiis sit aliquam ut.

Vitae nobis perferendis quia et. Reprehenderit quod eaque voluptatem quisquam fugiat earum. Minus sit deleniti non ipsam rerum. Deleniti repudiandae id qui impedit iusto architecto. Cupiditate illum voluptatem nostrum delectus dolores. Consequatur maxime aut eaque rerum. Nesciunt fuga voluptas dignissimos provident quia officia. Eos magnam repellat adipisci ut rerum pariatur. Deleniti voluptatum accusantium molestias debitis non blanditiis. Velit sequi vel accusamus ab.